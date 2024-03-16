«العنوان سكاي فيو» يقدم تجارب استثنائية خلال رمضان

أعلن فندق العنوان سكاي فيو، الشهير بإطلالاته الخلابة على أفق دبي، عن إطلاق مجموعة من العروض والباقات المميزة المصممة بعناية لتلبي مختلف الأذواق والتفضيلات طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ويجمع الفندق الفاخر بين موقعه الاستثنائي وسط دبي وألق الأجواء الرمضانية ليوفر لعشاق الطعام تجارب مميزة لا مثيل لها، ويأخذ ضيوفه في رحلة مفعمة بالنكهات الشهية يومياً طوال الشهر الفضيل، وذلك من خلال وجبات السحور الاستثنائية وبوفيهات الإفطار الفاخرة، بالإضافة إلى خدمات تناول الطعام في الغرف.

ويدعو مطعم ذي رستورانت ضيوفه للاستمتاع بتجربة إفطار لا تضاهى محضرة بعناية على يد فريق من الطهاة الموهوبين، ويقدم بوفيهاً فاخراً مفعماً بأشهى النكهات العربية والعالمية مع تشكيلة مميزة من المشروبات المنعشة والحلويات التقليدية اللذيذة. ويتميز المطعم بإطلالاته الخلابة على أفق دبي المتلألئ من الطابق الأرضي، ليشكل الوجهة المثالية للاستمتاع بأشهى المأكولات وسط أجواء رمضانية ساحرة.

ويقدم الفندق للضيوف أمسياتٍ رمضانية فاخرة وتجارب لا تُضاهى طوال شهر رمضان المبارك في ردهة المسبح، ويوفر أجواءً مثالية للاحتفاء بالشهر الفضيل أثناء الاستمتاع بالإطلالات الساحرة على أفق دبي. ويمكن للضيوف الاختيار من قائمة طعام متنوعة محضرة حسب الطلب توفر تشكيلة من أشهى المأكولات، بدءاً من الأطباق الرمضانية التقليدية وصولاً إلى الأطباق المبتكرة. ويثري المطعم أجواء الأمسية الساحرة مع العروض الترفيهية الحية التي تتضمن أداء استثنائياً لعازف عود موهوب.

وتستكمل التجربة تميزها مع مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة وتشكيلة من الحلويات الشهية، وتوفر فرصة الاستمتاع بنكهات الشيشة المختلفة، ليحظى الضيوف بتجربة سحور ممتعة ومثالية.

ويوفر فندق العنوان سكاي فيو لضيوفه من محبي الاسترخاء خدمة تناول وجبة السحور في الغرف لتلبية مختلف الاحتياجات والتفضيلات، حيث تقدم التجربة فرصة تذوق أشهى الأطباق الرمضانية واختيارها من قائمة السحور المحضرة حسب الطلب، التي تصل مباشرةً إلى غرف الضيوف لضمان قضاء أجمل الأوقات مع العائلة. ويحصل الصغار على خصم خاص على وجباتهم اللذيذة.

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