50 دولة تشارك بفعاليات منتدى الاستثمار والأعمال في دبي

شهدت دبي فعاليات منتدى المطية للاستثمار والأعمال بدورته الأولى، وشارك في المؤتمر ممثلون من 50 دولة حول العالم بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية وكسب وتبادل الخبرات من رجال أعمال من عدة دول مختلفة وبثقافات واستراتيجيات مختلفة، وبحضور الشيخ فيصل بن عبيد بن سهيل آل مكتوم وعلي بن عبدالله المعلا وعمار بن سالم القاسمي والشيخ حميد بن خالد القاسمي وعوض محمد بن الشيخ مجرن والدكتور جمعة مدني رئيس مجلس إدارة المطية للاستثمار والرئيس التنفيذي للعوض بتروليوم، ومنيرة البلوشي نائب رئيس مجلس الإدارة للمطية للاستثمار.

وركز المنتدى على المحاور الأساسية التي اعتمد عليها المنتدى وهي ربط الشرق الأوسط الاقتصادي بجميع دول العالم والذي يجعل دبي بشكل خاص مركزاً رئيساً لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، ويساهم هذا المنتدى في جعل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكسبون كثيراً من الخبرات الاقتصادية التي عاصرها أبرز رجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور جمعة مدني رئيس مجلس إدارة المطية للاستثمار: المؤتمر هو حدث استثماري يجمع المسؤولين والسفراء والشخصيات المهمة ورجال أعمال من 50 دولة مختلفة منهم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومنهم مستثمرون قادمون من أجل التطوير.

وقال إن النقاشات التي شهدها المنتدى خرجت بحلول للعديد من التحديات، لتأهيل المواطنين للدخول إلى القطاعات المختلفة في الاقتصاد وليكونوا قياديين بها، وتشجيع الشباب الإماراتي على الابتكار.

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