«آلايا» يطلق قائمة إفطار رمضانية بنكهات البحر المتوسط

أطلق ((آلايا)) وجهة الطعام المتميّزة الواقعة في قلب ((مركز دبي المالي العالمي)) النابض بالحيوية قائمة إفطار رمضانية حصرية، يمكن وصفها بأنها قصيدة طهي تتغنّى بتقاليد وفنون وأصالة إعداد الطعام، وتجمع أشهى مأكولات منطقة الشرق الأوسط ونكهات البحر الأبيض المتوسط، في تآلفٍ سلس يضمن استمتاعكم بجلسة إفطارٍ لا تُنسى.

يجري إعداد كل طبقٍ في قائمة الإفطار هذه بدقّةٍ وعناية، ليس ليُحاكي طبيعة الشهر الكريم فحسب، بل أيضاً ليروي قصةً معيّنة تأخذكم في رحلةٍ تبدأ من الأسواق الصاخبة التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنتهي عند روعة شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتولّى خبراء الطهي المبدعون في ((آلايا)) العمل بكل دقّة على إعداد قائمة إفطار غنية بالنكهات الشهية، أرادوها أشبه بسيمفونيةٍ من النكهات المتناغمة التي تحاكي بأسلوبٍ مبتكر جوهر شهر رمضان المبارك، بدءاً من شوربة التمر والعدس، مروراً بتشكيلةٍ واسعة من المازة الباردة والساخنة تشمل ورق العنب وكبة اللحم والكفتة، كفيلة بإرضاء الحواس ومختلف الأذواق.

أما الأطباق الرئيسية الشهية فتشمل خياراتٍ متنوّعة، مثل لحم الضأن ومقلوبة الدجاج المشويّ اللذيذة.

اختتموا جلستكم الرائعة بالنكهات الحلوة، مع الكنافة أو المهلبية وغيرهما، وسط الأجواء الراقية التي ينفرد بها ((آلايا))، واستكشفوا غنى الثقافة وفنون الطهي التي تتميّز بها منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

التداخل الذكي بين التصميم الداخلي البديع والتميّز المتقن لفنون الطهي في ((آلايا))، يلعب دوراً جوهرياً في استمتاعكم بجلسة إفطار مبتكرة وتجربة طعام مشبعة بدفء التواصل المجتمعيّ لا مثيل لها.

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