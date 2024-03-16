14.6 ملياراً إنفاق «فلاي دبي» على الصيانة في 10 سنوات

كشفت بيانات صادرة عن ((أفييشن ويك)) المتخصصة في قطاع الطيران، عن أن حجم إنفاق شركة فلاي دبي على إصلاح وصيانة وعمرة الطائرات سيصل إلى 14.68 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال 10 سنوات.

وتعمل فلاي دبي بشكل متواصل على تطوير وتنمية قدراتها الداخلية على مدار السنوات الماضية، وبفضل الكفاءات الفنية والهندسية التي تمتلكها الشركة حصلت في عام 2022 على موافقة لتنفيذ عمليات الصيانة الأساسية (CAR-145) من الهيئة العامة للطيران المدني، الأمر الذي مكن الشركة من إجراء عمليات الفحص والصيانة (سي) بما فيها الصيانة المتعلقة بدخول الطائرات للخدمة لأسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس.

خطط توسعية

وبالتوازي مع خطتها التوسعية على صعيد الأسطول واستلام طائرات جديده، كشفت فلاي دبي عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة إجمالية تصل إلى 190 مليون دولار.

وعملت فلاي دبي خلال السنوات الماضية على تعزيز وتطوير كوادرها الفنية والهندسية واستقطبت فريقاً من 455 مهندساً يعملون في صيانة الخطوط والخدمات الفنية والمواد وورش العمل الخاصة بضمان صلاحية الطيران والسلامة الكاملة لأسطول الشركة المتنامي.

حملات توظيف

وسينضم أكثر من 230 مهندساً إلى القوى العاملة المتنامية في فلاي دبي خلال الشهور الـ 12 المقبلة.

وستضمن حملات التوظيف المستمرة جاهزية كاملة لـ((فلاي دبي)) يسمح لها بافتتاح منشأة الصيانة والإصلاح الخاصة بها بحلول عام 2026.

وينعكس حجم التسليمات المتوقعة لفلاي دبي خلال السنوات المقبلة والصفقات التي أبرمتها الناقلة على حجم إنفاق الناقلة على الصيانة الذي سيرتفع بالتوازي مع نمو حجم الأسطول، حيث تسلمت فلاي دبي 13 طائرة جديدة.

وأنهت ((فلاي دبي)) عام 2023 مع أسطول حديث يضم 84 طائرة منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

ومن المتوقع أن تتسلم الناقلة 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، كما وقعت طلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر من المتوقع أن تتسلمها الناقلة اعتباراً من عام 2026.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز