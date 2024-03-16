مصانع السيارات في الصين.. إما البقاء أو الفناء!

استثمرت ((هيونداي)) 1.15 مليار دولار في 2017 لبناء مصنع جديد بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، بهدف الوصول إلى إنتاج 300 ألف سيارة محرك احتراق داخلي سنوياً.

لكن بعد 6 سنوات، أدى التحول السريع من قبل المستهلكين الصينيين إلى السيارات الكهربائية، إلى توقف المبيعات. ما أجبر شركة صناعة السيارات على بيع المصنع في ديسمبر الفائت بأقل من ربع قيمة الاستثمار.

وقال لي هانج كو، من معهد جيونبوك لتكنولوجيا تقارب السيارات، وهي مجموعة بحثية كورية جنوبية ((لا يزال مصنع تشونغتشينغ في المنطقة الحمراء، وسوق السيارات في الصين تتصارع مع زيادة العرض)). ((لم يكن أحد على استعداد لشراء المصنع بسعر مرتفع)).

ويتنبأ المحللون أن هذا المصنع سيكون واحداً بين مئات من ((مصانع الزومبي)) المحليين خلال العقد المقبل في سوق السيارات الصينية، الأكبر عالمياً من حيث المبيعات والإنتاج وكذلك الصادرات بداية منذ العام الماضي. وفي 2023، أنتجت الصين 17.7 مليون سيارة بمحرك احتراق داخلي، بانخفاض قدره 37% من الذروة السابقة المسجلة عام 2017، بحسب بيانات شركة ((أوتوموبيليتي)) للاستشارات التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها.

وأوضح بيل روسو، الرئيس السابق لدى ((كرايزلر)) في الصين ومؤسس ((أوتوموبيليتي))، أن ((التراجع الحاد)) لمبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي ينذر بعدم استغلال ما يصل إلى نصف قدرة الصناعة، أو نحو 25 مليوناً من السعة السنوية البالغة 50 مليون وحدة، لم يتم استخدامها.

وفي حين سيعاد استخدام بعض من المصانع الأقدم لتصنيع السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي أو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إلا أن البعض الآخر لن ينتج أي سيارة، ما يمثل مشكلة للشركات الصينية والأجنبية.

وأفاد روسو بأن كثيراً من صانعي السيارات في الصين يواجهون أحد خيارين: ((ترك المصنع خامداً، أو فعل شيء ما سريعاً وإرساله إلى روسيا أو المكسيك)).

وجاء خروج ((هيونداي)) من مصنع تشونغتشينغ، بعد انخفاض مبيعات سيارات ((هيونداي)) و((كيا)) المجمعة في الصين العام الماضي إلى 310 آلاف من نحو 1.8 مليون سيارة في 2016، إثر السقوط الحر الذي أصاب مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. وامتنعت ((هيونداي))، التي تصنع السيارات في الصين ضمن مشروع مشترك مع ((بايك موتور))، المدعومة من الدولة، التعليق على أعمالها في الصين.

أمّا حرب الأسعار التي اندلعت في ربوع قطاع السيارات الصيني، فلا تسفر إلا عن مزيد من الضغط على صانعي السيارات القدامى، بما في ذلك كبار اللاعبين الأجانب مثل ((تويوتا)) و((فولكسفاجن)) و((جنرال موتور))، التي كانت أبطأ في طرح مركبات كهربائية ونماذج هجينة منخفضة التكلفة وشائعة الاستخدام، وخسرت حصتها السوقية بصورة أسرع لصالح شركات مثل ((بي واي دي)) و((تسلا)).

وحتى وقت قريب، لم يكن بإمكان شركات صناعة السيارات الأجانب دخول السوق الصينية إلا من خلال مشروع مشترك مع شريك محلي. ومن بين 16 مشروعاً مشتركاً بين مجموعات صينية وأجنبية، يتمتع 5 منها فقط بمعدل استخدام طاقة إنتاجية يتخطى 50%، ويقل المعدل عن 30% في ثمانية مشروعات مشتركة، بحسب تقرير صادر عن ((ييكاي غلوبال)) للإعلام.

واستجابة منها لتدهور الأوضاع في السوق المحلية، عملت الشركات الصينية على تعزيز صادراتها من السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين إلى روسيا، وهي سوق انسحبت تخلى كثير من الشركات الدولية المصنعة للسيارات عقب غزو البلاد الشامل للأراضي الأوكرانية. رغم ذلك، شكك محللون فيما إذا كانت تلك المبيعات تدر أرباحاً ذات مغزى للمجموعات الصينية، وتساءلوا إلى أي مدى ستستمر، أو ما إذا كانت هناك أسواق نامية أخرى بإمكانها المساعدة في استيعاب الصادرات الصينية من المركبات غير الكهربائية.

وعلى صعيد العلامات التجارية الأجنبية، فتحاول هي الأخرى على نحو متزايد تصدير المزيد من السيارات المُنتجة في مصانعها الصينية. ومع ذلك، حذّر خبراء من أن فعل هذا يحمل في طياته خطر تحجيم مصانعها الخاصة في أسواق أخرى.

من ناحيتها، رفضت ((فولكسفاغن))، وهي أكبر شركة أجنبية لصناعة السيارات من حيث المبيعات في الصين، عن تقديم بيانات فائض إنتاجها في الصين، إلا أنها قالت إن سوق السيارات التي تعمل بالبنزين ما زالت مربحة.

ذكرت ((فولكسفاجن)) أن النمو سيأتي في غالب الأمر من مئات المدن الصينية الأصغر التي عادة ما يبلغ تعدادها السكاني 3 ملايين نسمة أو أقل. ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع ملكية السيارات في المدن الأكبر والأكثر تطوراً، وفي ضوء القوانين القائمة التي تحظر شراء سيارات جديدة تعمل بالبنزين. لكن ثمة عامل مهم آخر، وهو الافتقار إلى بنية تحتية للشحن في المدن الأكثر فقراً، الأمر الذي ثبّط نمو صناعة المركبات الكهربائية.

وأوضحت ((فولكسفاغن)) أن ((عدد السيارات في الصين لا يزال منخفضاً للغاية. وفي حين يبلغ المتوسط هنا 185 سيارة لكل 1000 نسمة، يسجل المتوسط 800 مركبة لكل 1000 نسمة في الولايات المتحدة ونحو 580 في ألمانيا)).

وأعلنت ((فولكسفاغن)) في العام الماضي استثمار 5 مليارات يورو في الصين، لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية. وبدأت الشركة في تحويل بعض خطوط الإنتاج في المصانع داخل الصين لإنتاج المركبات الكهربائية. وأضافت الشركة أن المجموعة ستعمل ((على تهجين النماذج ذات محركات الاحتراق الداخلي تدريجياً، وبذلك سنحوّلهم إلى أسطول جديد من المركبات)).

لكن ((فولكسفاغن)) تُعد حالة شاذة في اتخاذ قرار بمضاعفة وجودها في السوق الصينية، بعد توقف إنفاق غالبية مصنعي السيارات الأجانب الآخرين في الصين. وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن أكبر الضغوط على قدامى صانعي السيارات في الصين إنما ينبع من بروز مصانع المركبات الكهربائية الجديدة، التي تتبنى نهجاً مختلفاً جذرياً في تصنيع السيارات. يتبدى هذا التحدي من خلال مصنع تملكه ((نيو)) في مدينة خيفي غربي شنغهاي. فتح المصنع أبوابه في 2022، ويعتمد على رهان مؤسسه، ويليام لي، على ازدياد رغبة عملاء المركبات الكهربائية في الحصول على ميزات مخصصة، وليس شراء منتج سوقي من أحد الوكلاء.

ويتيح المصنع ترتيبات مختلفة من حيث التصميم أو المميزات البرمجية، وذلك من خلال ثمانية نماذج مختلفة لـ ((نيو)). ويمكن تسليم السيارات خلال ثلاثة أسابيع بعد طلبها، أو في خلال 90 يوماً للعملاء في أوروبا.

سيتمتع مصنع ((نيو)) في خيفي عما قريب بقدرة على تصنيع 300 ألف مركبة سنوياً، وهو ذاته الهدف الذي حددته ((هيونداي)) لمصنعها في تشونغتشينغ قبل أقل من 10 أعوام. وقال جون جيانغ، مدير مصنع ((نيو)) الذي عمل سابقاً مع ((جنرال موتور)) في الصين، إن كافة مصنعي السيارات بالصين في خضم معركة للبقاء، وأضاف: ((لن يكون بمقدور كل علامة تجارية أن تنجح في النهاية)).

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