«نودلز».. من وجبة شهية إلى ناقوس خطر اقتصادي

سريعة التحضير ورخيصة ومملوءة بالسعرات الحرارية وتخبرنا بكثير عن حالة العالم اقتصادياً

إذا صنعنا من الشعيرية سريعة التحضير ((نودلز))، التي تم بيعها وطهوها في أنحاء العالم في أثناء سنة، خطاً واحداً، ستكون النتيجة ((نودلز)) عملاقة بطول 6.2 مليارات كيلومتر، وستمتد من الأرض لتتجاوز بلوتو إلى أعماق الفضاء. إنها حقيقة بائسة بقدر ما هي مذهلة.

((نودلز)) سريعة التحضير، وأحد أقوى الأسلحة التي تم ابتكارها على الإطلاق في الكفاح الذي لا ينتهي ضد الجوع، ومنتج يتفوق على الأغذية المصنعة كلها في مقياس التكلفة لكل سعر حراري، والذي يصنفه صانعوه بفخر أنه جزء من ((البنية التحتية الاجتماعية)).

وتعد ((نودلز)) مخزناً محمولاً ومرناً وطويل الأمد للتغذية في وقت الحاجة، سواء كانت ملحة أو مجرد اندفاع لتناول شيء بسرعة، وفي أي ظرف بينهما. وهناك سبب أن ((نودلز)) حلت محل السجائر كعملة أساسية للاقتصاد غير الرسمي في السجون الأمريكية سيئة التغذية، وهذه الوجبة السريعة، التي تشبه اليرقة الجاهزة للأكل، تم ابتكارها في أواخر الخمسينيات لإطعام اليابان التي دمرتها حرب طويلة، لتفوز ((نولدلز)) بجائزة أرخص وأسرع، وأيضاً أشهى وجبة.

والآن، وبسبب هذه الخواص، فإن ارتفاع الطلب على ((نودلز)) سريعة التحضير يمكن أن يشبه إلى حد كبير دق ناقوس الخطر اجتماعياً واقتصادياً، أو بإشارة خاصة في الدول المتقدمة، أن شيئاً انكسر أو على الأقل تحت ضغط شديد، وهنا نرى أنها مؤشر إلى أولوية الحاجة على الجشع في الأوقات العصيبة، فمن جهة، إذا توقفنا مؤقتاً عن الحكم على الأخطار الصحية للأغذية فائقة المعالجة وعالية الأملاح، مثل غالبية أنواع الشعيرية سريعة التحضير، فهناك شيء يمكن الاحتفال به، وهو الجهود التي لا هوادة فيها في ((نودلة)) النظام الغذائي العالمي، وخاصة من جانب شركتين يابانيتين، ((تويو سويسان)) و((نيسين فودز))، اللتين اخترع مؤسسهما هذا المنتج، وتتمتع الشركتان بمراكز بالغة الأهمية في السوق العالمية، وتشير تقديرات المحللين إلى تخطي قيمتها 54 مليار دولار.

وأعلنت الرابطة العالمية لـ((نودلز))، شراء البشرية جمعاء 121 مليار وجبة ((نودلز)) في سنة 2022، وهو رقم قياسي يزيد على مجمل الوجبات المباعة في سنة 2018 بنحو 17%، وكانت الطفرة أكثر حدة في دول متنوعة، مثل نيجيريا وبنغلاديش وتركيا، فقفزت المبيعات من 53% إلى 425%، ويسلط هذا الضوء على قيام ((نودلز)) بعملها، وهو زيادة مبيعاتها لتوفير سعرات حرارية ميسورة التكلفة ودائمة للجماهير المتضررة من التضخم.

وكانت الجائحة مسؤولة عن نسبة ليست باليسيرة من نمو مبيعات ((نودلز)) المسجلة بين سنتي 2020 و2021، بسبب الإغلاقات وتعطل إمدادات الغذاء وحاجة من لا يتقنون الطهي إلى إطعام أنفسهم، ولكن استهلاك ((نودلز)) واصل نموه القوي في عالم ما بعد الجائحة، وفق أرقام المبيعات وأسعار أسهم الشركتين اليابانيتين المحتكرتين.

المخاوف بدأت بالظهور بين المستهلكين في الدول الأكثر ثراء، فوفقاً لمصطلح يستخدمه صانعو ((نودلز)) في اليابان بشكل مخيف، تم جر الأسر إلى دورة عالمية من ((خفض جودة المنتجات الغذائية)).

وبحلول نهاية سنة 2022، ارتفع استهلاك كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للمعكرونة سريعة التحضير بنسبة 14% على مدى خمس سنوات. اليابان، التي دخلت عصر التضخم بعد عقود من الانكماش، تستهلك كمية أكبر منها مقارنة بسنة 2018، على الرغم من أن عدد سكانها أقل.

ويشير تمكين ((نودلز)) من مكانة العملة المفضلة بالسجون الأمريكية، إلى زيادة اتساع الفجوات التي يتم فيها اللجوء لهذا الغذاء كي يسدها.

وفي كتابه ((عمالة الياقات البرتقالية)) الصادر في سنة 2022، سلّط الأكاديمي مايكل غيبسون-لايت الضوء على شهادات من سجناء وموظفين لوصف نظام السجون، الذي لم يعد يقدم ما يكفي من الطعام ليقيم أود شخص بالغ، وهو أمر يرجع جزئياً إلى الحوافز المالية التي يتقاضاها مشغلو السجون في القطاع الخاص لخفضهم التكاليف، فتصبح نودلز في هذه البيئة وحدات أساسية للبقاء على قيد الحياة.

وقال غيبسون-لايت، عبوات ((نودلز)) تشبه النقود إلى حد كبير في أنها مخزن للقيمة بعض الوقت، وتعمل كوحدة حساب موحدة يمكن تبادلها بسهولة بين البائعين والمشترين للحصول على خدمات وسلع.

وخارج السجن، تظهر الشعيرية قوتها في الشدائد. ووفقاً للمحللين الذين يغطون شركات صناعة ((نودلز))، فقد تغير نمط الشراء بشكل واضح في السوق الأمريكي فيقل سعرها عن دولار واحد للعلبة.

هنا، حيث تسيطر كل من شركتي ((تويو سويسان)) و((نيسين فودز))، على نحو 70 و30 في المئة من حصة السوق، فإنهما تضمنان أنه حتى حينما ترتفع الأسعار، فإنهما تحافظان على سعر رخيص مقارنة بمعايير أخرى مثل الحساء المعلب. وقد أصبحت الأسر الأمريكية أكثر حساسية تجاه زيادة أسعار الغذاء.

وفي حالات كثيرة تجابه العجز في السعرات الحرارية عن طريق ((نودلز))، وذلك كمسألة بقاء على قيد الحياة، وتشتري الأسر الأمريكية ((نودلز)) بكميات كبيرة، سواء من ((أمازون)) أو متاجر بيع بالجملة مثل كوسكو، للاستفادة من مرونة ((نودلز))؛ فخلافاً للمواد الغذائية الأخرى، يمكن للأسر شراؤها اليوم باحتسابها تحوّطاً ضد خطر استمرار ارتفاع أسعار ((نودلز)).

وقال المتحدث بلسان ((نيسين فودز)) إن ((نودلة العالم ليست طفرة مؤقتة، وهذا ليس سبباً يدعو للفرح، فعلى الرغم من مرونة المنتج، فإن ظهوره على طاولات العالم يعد إشارة إلى الهشاشة)) الاقتصادية.

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