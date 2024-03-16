اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي ضرورة حتمية

بعد سنوات من نقص الاستثمار، يدرك الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة إلى موارد رأسمالية جديدة وهائلة؛ لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون وعالي التقنية قادر على حماية مصالحه الأمنية والاقتصادية.

هذا الإدراك يخلق زخماً جديداً لسوق رأس مال سلس داخل الاتحاد، لكن قادته أقل من الطموح السياسي الذي تحتاجه أوروبا.

لقد تولد عن أزمة الديون في منطقة اليورو أجندة ((اتحاد أسواق رأس المال))، والتي كشفت عن الافتقار إلى تقاسم المخاطر المالية بين الدول. وزيادة جاذبية اليورو عالمياً من خلال مجمعات استثمارية أعمق كان هدفاً ثانوياً على الأجندة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر. وخسارة أكبر مركز مالي في المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تساعد في شيء.

ومع ذلك، فإن تكلفة أسواق رأس المال المجزأة والضحلة في أوروبا قد ارتفعت مع تزايد الحاجة إلى رأس المال لإعادة تصميم أنظمة الطاقة والنقل، وإعادة تجديد الصناعة لعالم خالٍ من الكربون، وتعزيز القدرة التصنيعية الدفاعية، والسماح للشركات الناشئة المبتكرة بالنمو من دون الحاجة لعبور المحيط الأطلسي للحصول على التمويل. ولا تستطيع الحكومات ولا ينبغي لها أن توفر معظم التريليونات المطلوبة من الاستثمارات الإضافية، ولا يستطيع نظام الاتحاد الأوروبي المالي الذي يركز على البنوك، تعبئة رأس المال الخاص المجازف طويل الأمد بالمقدار المطلوب.

لكن رأس مال السوق الخاص يظل مقيداً بمجموعة قوانين وطنية وهيئات تنظيمية وإشرافية، وأماكن تداول، والنتيجة عكسية: فرص استثمارية غير مستغلة، ومكافآت غير كافية للمدخرين، واقتصاد معرض لخطر التخلف عن الركب في عالم أكثر تنافسية.

وأخيراً بدأ الساسة يدركون الصلة بين التحديات الإنتاجية التي تواجهها أوروبا وأسواق رأس مالها المجزأة. وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية في قضية تم تحويل معظمها حتى الآن إلى التكنوقراط، اتفق وزراء مالية مجموعة اليورو على بيان بشأن تعزيز الاتحاد المصرفي لقادة الدول في قمة الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعد بيان مماثل من البنك المركزي الأوروبي.

وينبغي أن تسلط التقارير الوشيكة التي تم تكليف ماريو دراغي وإنريكو ليتا بإعدادها، بشأن قدرة أوروبا التنافسية وسوقها الموحدة، الضوء أيضاً على الحاجة الملحة لاتحاد أسواق رأس المال، وليس ثمة غموض حيال ما هو مطلوب.

يجب توحيد قواعد الاستثمار والإفلاس، أو على الأقل التوفيق بينها، بحيث لا يكون الاستثمار عبر الحدود أكثر صعوبة من الاستثمار داخل بلد واحد، وفي حالة استمرار وجود قواعد متعددة، ينبغي السماح للشركات بالاختيار بين اللوائح والإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويتعين على القواعد أن تسعى إلى تحقيق البساطة بالنسبة لمستثمرين، بما في ذلك مستثمرو التجزئة، والشركات على حد سواء.

ويجب نقل المزيد من الصلاحيات إلى الهيئات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل: هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إسما).

وينبغي على الحكومات تبني توحيد أماكن السوق، ومقدمي الخدمات المالية، ومنتجات الاستثمار، عبر الحدود، ويدرك التكنوقراط في الاتحاد الأوروبي هذه الحقيقة، ويظل الساسة في صراع مع المصالح الخاصة للدوائر الانتخابية المحلية.

لكن التعهدات المبدئية لمجموعة اليورو تشير إلى الاتجاه الصحيح، حيث تقبل ((التقارب)) بشأن القواعد وتدعو إلى اتخاذ إجراءات وطنية لتعزيز استثمارات أسواق رأس المال مثل إنهاء التحيز ضد الأسهم في أنظمة الضرائب الخاصة بها. إنهم يحتاجون الآن إلى المُضي قدماً بشكل أسرع في هذا الطريق، إن التحدي سياسي أكثر منه تقني، وتقع مسؤولية إنجاح اتحاد أسواق رأس المال على عاتق القادة الوطنيين، إذ يجدر بهم الذهاب إلى أبعد من مجرد المصادقة على بيان مجموعة اليورو الأسبوع المقبل.

إن الدعوة إلى المزيد من السرعة والطموح والمتابعة السريعة من شأنها أن تبقي الضغط على وزراء المالية لاتخاذ خطوات أكثر جرأة، وينبغي على القادة أيضاً تحمل مسؤولية المشروع، والذي يحتاج إلى قدر كبير من الالتزام السياسي، كما حدث في إنشاء السوق الموحدة في الثمانينيات. فقط القادة هم من يستطيعون إقناع المواطنين بأن أمنهم ورخاءهم يعتمدان على قيام الأوروبيين في كل مكان بوضع مدخراتهم في خدمة الشركات في جميع أنحاء أوروبا؛ يجب الحسم حيال هذه المسألة.

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