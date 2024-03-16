الأسهم الأمريكية تتراجع.. والأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، أول من أمس، بضغط من خسائر أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية، ومع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر ((داو جونز)) 0.50 % أو 191 نقطة إلى 38714 نقطة، وانخفض مؤشر ((ستاندرد آند بورز)) 500 بنحو 0.65 % أو 33 نقطة إلى 5117 نقطة، وهبط مؤشر ((ناسداك)) 0.95 % أو 155 نقطة إلى 15973 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض ((داو جونز)) بنحو 0.20 % و((ناسداك)) بنحو 0.70 %، فيما تراجع مؤشر ((ستاندرد آند بورز)) بنجو 0.30 %. وخلال جلسة يوم الجمعة تراجع سهم ((أمازون)) %2.40 إلى 174.42 دولار، فيما هبط سهم ((ألفابت)) 1.35 % إلى 141.18 دولار، وانخفض سهم ((مايكروسوفت)) 2.05 % إلى 416.42 دولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية هذا العام وسط توقعات تحقق سيناريو ((الهبوط الناعم)) حيث يتباطأ التضخم في الاقتصاد دون الدخول في حالة الركود، في ظل تشديد السياسة النقدية، مع تنامي الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة قريباً.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أول من أمس مع استمرار ضعف الإقبال على المخاطرة وترقب المستثمرين قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ولكن أسهم شركات الاتصالات حدت من الخسائر.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 % بعد أن لامس مستويات غير مسبوقة في 3 من الجلسات الخمس الماضية. وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعوماً بمجموعة من التقديرات المتفائلة للشركات وتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

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