Sunday, 17 March 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بنك اليابان» نحو أول رفع لأسعار الفائدة في17 عاماً

3/16/2024 7:14:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتزم بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، حسبما قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، فيما سيكون أول رفع لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً وتغييراً كبيراً عن سنوات من التيسير النقدي غير التقليدي.

ويعكس هذا التطور تزايد الثقة بين صناع السياسة في أن هناك حلقة مفرغة حالياً من نمو الأجور وارتفاع الأسعار، وهو شرط أساسي لبنك اليابان المركزي لتطبيع سياسته، مع توقع أن تكون نتائج المفاوضات الخاصة بالأجور خلال العام الجاري هي الأفضل منذ حوالي 3 عقود.

ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لمدة يومين بشأن السياسات اعتباراً من الغد وسط توقعات في السوق بأن يلغي البنك أسعار الفائدة السلبية، التي يعتمدها منذ عام 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16032024000110011019ID1107985926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث