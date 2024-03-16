«بنك اليابان» نحو أول رفع لأسعار الفائدة في17 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعتزم بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، حسبما قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، فيما سيكون أول رفع لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً وتغييراً كبيراً عن سنوات من التيسير النقدي غير التقليدي.
ويعكس هذا التطور تزايد الثقة بين صناع السياسة في أن هناك حلقة مفرغة حالياً من نمو الأجور وارتفاع الأسعار، وهو شرط أساسي لبنك اليابان المركزي لتطبيع سياسته، مع توقع أن تكون نتائج المفاوضات الخاصة بالأجور خلال العام الجاري هي الأفضل منذ حوالي 3 عقود.
ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لمدة يومين بشأن السياسات اعتباراً من الغد وسط توقعات في السوق بأن يلغي البنك أسعار الفائدة السلبية، التي يعتمدها منذ عام 2016.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN16032024000110011019ID1107985926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.