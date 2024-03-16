«بنك اليابان» نحو أول رفع لأسعار الفائدة في17 عاماً

يعتزم بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، حسبما قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، فيما سيكون أول رفع لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً وتغييراً كبيراً عن سنوات من التيسير النقدي غير التقليدي.

ويعكس هذا التطور تزايد الثقة بين صناع السياسة في أن هناك حلقة مفرغة حالياً من نمو الأجور وارتفاع الأسعار، وهو شرط أساسي لبنك اليابان المركزي لتطبيع سياسته، مع توقع أن تكون نتائج المفاوضات الخاصة بالأجور خلال العام الجاري هي الأفضل منذ حوالي 3 عقود.

ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لمدة يومين بشأن السياسات اعتباراً من الغد وسط توقعات في السوق بأن يلغي البنك أسعار الفائدة السلبية، التي يعتمدها منذ عام 2016.

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