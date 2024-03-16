4 % مكاسب النفط بدعم توقعات الطلب

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بنحو 4 % بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتوقعات أقوى للطلب من وكالة الطاقة الدولية، في ظل التوترات الجيوسياسية.

وجاءت مكاسب الخام على الرغم من، تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو 0.1 % بما يعادل 8 سنتات عند 85.34 دولاراً للبرميل، عند التسوية أول من أمس، لكنها ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.95 %.

وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.25 % أو 22 سنتاً إلى 81.04 دولاراً، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 3.9 %. وجاء الارتفاع الأسبوعي في أسعار الخام على الرغم من تراجع الأسعار في ختام تداولات الأسبوع أول من أمس بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس لأول مرة منذ نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.11 % يوم الجمعة، إلى 85.33 دولاراً للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً، أو 0.21 %، إلى 81.09 دولاراً.

وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولاراً للبرميل. ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

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