«موديز» ترفع توقعاتها لإسبانيا إلى إيجابية

رفعت وكالة ((موديز)) توقعات الملف الائتماني لإسبانيا إلى إيجابية، على خلفية توقعات بنمو اقتصادي قوي وتراجع نسب الديون.

وقالت الوكالة، أول من أمس، إن ((تغيير التوقعات جاء مدعوماً بنموذج نمو أكثر توازناً لإسبانيا، يمكن أن يؤدي إلى نمو أعلى وأقل تقلّباً، مما تفترضه الوكالة حالياً))، حسب ((بلومبرغ)) أمس.

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