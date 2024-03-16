«موديز» ترفع توقعاتها لإسبانيا إلى إيجابية

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفعت وكالة ((موديز)) توقعات الملف الائتماني لإسبانيا إلى إيجابية، على خلفية توقعات بنمو اقتصادي قوي وتراجع نسب الديون.
وقالت الوكالة، أول من أمس، إن ((تغيير التوقعات جاء مدعوماً بنموذج نمو أكثر توازناً لإسبانيا، يمكن أن يؤدي إلى نمو أعلى وأقل تقلّباً، مما تفترضه الوكالة حالياً))، حسب ((بلومبرغ)) أمس.
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