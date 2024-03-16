38667 رحلة شغّلتها الناقلات الوطنية في يناير

ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) بنسبة 13.97 % خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى نحو 38667 رحلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل فيها عدد الرحلات إلى 33922 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات عن استحواذ طيران الإمارات على 36.7 % من إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية بنحو 14217 رحلة، في حين سجلت فلاي دبي 9867 رحلة بزيادة 11.6 % مقابل 8836 رحلة شغلتها الشركة في يناير 2023، بينما وصل عدد رحلات الاتحاد للطيران إلى نحو 6666 رحلة والعربية للطيران 6437 رحلة في حين ارتفع عدد رحلات العربية للطيران أبوظبي ليصل إلى 1480 رحلة.

وارتفع حجم أساطيل الناقلات الوطنية الإماراتية إلى 508 طائرات، تصل إلى أكثر من 200 وجهة دولية مع نهاية عام 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات أن ((طيران الإمارات)) تتبوأ مرتبة الصدارة في حجم أسطولها، حيث تشغل الناقلة 264 طائرة بنسبة 52 % من إجمالي الطائرات التي تشغلها الناقلات الوطنية في الدولة، بينما تشغل ((الاتحاد للطيران)) 95 طائرة بنسبة 18.7 %، و((فلاي دبي)) 84 طائرة بنسبة 16.5 %، بينما تشغل ((العربية للطيران)) 43 طائرة، و((العربية للطيران أبوظبي)) 10 طائرات، و((ويز إير)) 12 طائرة.

وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، وتوقعات العودة لمستويات ما قبل جائحة ((كوفيد19)) في الحركة الجوية.

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