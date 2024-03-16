«المركزي»: العقارات تتصدر التمويلات المصرفية للمقيمين في 2023

حافظت أنشطة القطاع العقاري في الإمارات على صدارتها كأكبر قطاعات الأعمال اقتراضاً من جانب المصارف العاملة بالدولة مستحوذة على حصة توازي 16.5 % من إجمالي التمويلات الممنوحة للمقيمين خلال العام المنقضي 2023 رغم تقلص الرصيد التراكمي لتلك التمويلات بنسبة 5.2 % مقارنة بإجمالي رصيدها في 2022.

وأوضحت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي استقرار رصيد تمويلات القطاع عند 287 مليار درهم بنهاية 2023 موزعة بين 234.2 مليار درهم لتمويلات شراء العقارات إلى جانب 52.8 مليار درهم لتمويلات قطاع الإنشاءات.

مؤسسات مالية

ووفق البيانات كان قطاع المؤسسات المالية الأنشط في الحصول على التمويلات خلال العام الماضي مرتفعة بحوالي 20 % خلال العام الماضي بحوالي 29.3 مليار درهم كتمويلات إضافية ليرتفع رصيدها التراكمي من من 148.4 مليار درهم إلى 177.7 مليار درهم.

في المقابل شكل قطاع التجارة ثاني أكثر القطاعات نشاطاً في الحصول على التمويلات الجديدة بأكثر من 18.1 مليار درهم نمواً في إجمالي رصيد التمويلات مرتفعاً من 136.5 مليار درهم إلى 154.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وتضمنت تمويلات القطاع أنشطة قطاع الجملة التي ارتفع رصيدها التراكمي من 93.9 مليار درهم إلى 110.8 مليارات درهم، إلى جانب تمويلات قطاع البيع بالتجزئة الذي بلغ رصيده التراكمي 43.8 مليار درهم مقابل 42.6 مليار درهم نهاية عام 2022.

نقل وتخزين

وشهد أيضاً قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً في إجمالي التمويلات من المصارف بنسبة 17.8 % مرتفعاً بحوالي 16.4 مليار درهم كتمويلات إضافية إلى إجمالي رصيد تراكمي 92.1 مليار درهم مقارنة بإجمالي 75.7 مليار درهم نهاية 2022.

صناعات تحويلية

وبحسب البيانات ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات الصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم كتمويلات جديدة ليصل إلى 89.3 مليار درهم من 84.3 مليار درهم وارتفعت التمويلات الممنوحة لقطاع المياه والكهرباء بحوالي 7.3 مليارات درهم أيضاً ليرتفع الإجمالي من 43.5 مليار درهم إلى 50.8 مليار درهم.

في المقابل تراجع كل من التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي بأكثر من 25 مليار درهم، وانخفض من 200.2 مليار درهم إلى 175 مليار درهم، إلى جانب تراجع الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بحوالي ملياري درهم من 18.6 ملياراً إلى 16.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

تمويلات شخصية

على صعيد آخر، تباينت الأرصدة الإجمالية للتمويلات الشخصية الممنوحة للمقيمين، وبينما ارتفعت القروض الممنوحة للأغراض الاستهلاكية بحوالي 11.2 % وبقيمة تجاوزت 43.3 مليار درهم كقروض جديدة من إجمالي 383.6 مليارات درهم إلى 426.9 مليار درهم تقلصت القروض الممنوحة للأفراد المقيمين بحوالي 4 مليارات درهم من رصيد تراكمي بلغ 92.7 مليار درهم في نهاية 2022 إلى 88.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

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