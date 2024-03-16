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منتدى الإعلام الإماراتي يناقش تأثير الإعلام الإماراتي اليوم وعلاقة الاقتصاد بالإعلام

3/16/2024 7:14:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام،
ينظم نادي دبي للصحافة الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي يوم غد الإثنين الموافق 18 مارس الجاري.

ويناقش المنتدى هذا العام موضوعات وقضايا على قدر كبير من الأهمية، ويسلط الضوء على موقع وتأثير الإعلام الإماراتي اليوم وعلاقة الاقتصاد بالإعلام كمحرك للتنمية في مختلف المجالات.

وبالمناسبة، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، أن دولة الإمارات تقف على أعتاب مرحلة مهمة من التطوير والإنجازات الضخمة، ويترافق مع هذه المرحلة متغيرات إقليمية وعالمية سريعة على الصعد كافة، ما يتطلب حضوراً إعلامياً على قدر عالٍ
من المسؤولية والوعي.

من جهتها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها لإسهامات الإعلام الإماراتي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة خلال العقود الماضية.

وقالت: "لم توفر القيادة الرشيدة جهداً في تهيئة المناخ الداعم للإعلام في أجواء تتسم بالحرية، وهذا فرض مسؤولية مضاعفة أمام قيادات ومسؤولي الإعلام المحلي، لبذل المزيد من الجهود لتقديم محتوى متطوّر يواكب متطلبات العصر الراهن".


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