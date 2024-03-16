الهند تبدأ التصويت الثلاثاء ومودي يعبر عن ثقته في الفوز

قالت لجنة الانتخابات في الهند، السبت، إن البلاد ستنتخب برلماناً جديداً على سبع مراحل تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى بداية يونيو المقبل، وهي أكبر انتخابات في العالم، حيث يحق لنحو مليار شخص التصويت.

وتضع الانتخابات رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنتخب لفترتين وحلفاءه الإقليميين في مواجهة تحالف متشاحن يضم 24 حزباً من المعارضة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، سيحقق فوزاً مريحاً.

والفوز بالانتخابات سيجعل مودي (73 عاماً) ثاني رئيس وزراء يفوز بولاية ثالثة بعد رئيس الوزراء الأسبق جواهر لال نهرو بطل استقلال الهند ورئيس وزرائها الأول.

وقال راجيف كومار، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في الهند، للصحفيين: "نخاطبكم في لحظة مهمة، اللحظة التي نستعد فيها كأمة للتأكيد على تعهدنا بممارسة الديمقراطية في الانتخابات عندما يعبر (الناخبون) الهنود معا عن إرادتهم مجددا".

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من التصويت ستجري في الأول من يونيو، وسيكون فرز الأصوات في الرابع من الشهر ذاته.

وقال مودي إن "أكبر مهرجان للديمقراطية" قد بدأ وإن حزبه سيعتمد في حملته الانتخابية على سجله في "الحكم الرشيد والخدمة العامة".

وبدأ مودي وحزبه الحملة الانتخابية منذ أشهر. ويجوب رئيس الوزراء أنحاء البلاد كل يوم تقريبا ويفتتح مشروعات جديدة ويصدر بيانات ويشارك في فعاليات دينية ويحضر اجتماعات عامة وخاصة.

تحالف المعارضة

وضع مودي هدفاً يتمثل في حصد حزبه بهاراتيا جاناتا 370 مقعداً ليكون إجمالي ما يشغله التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده الحزب أكثر من 400 مقعد في مجلس النواب الذي يتألف من 543 عضوا، وذلك صعوداً من 303 مقاعد لحزبه وأكثر من 350 مقعداً للتحالف إجمالاً في 2019.

وكان أداء الحزب الذي تأسس عام 1980 في انتخابات عام 2019 هو الأفضل على الإطلاق.

وسيواجه مودي تحالفاً تحت اسم (إنديا)، أو التحالف الهندي الوطني التنموي الشامل، الذي يضم نحو 24 حزباً من المعارضة بقيادة حزب المعارضة الرئيسي (حزب المؤتمر).

لكن التحالف الذي تشكل في العام الماضي يكافح للبقاء في حالة اتحاد ومشاركة المقاعد بشكل ودي.

وتراجع تأييد حزب المؤتمر، الذي حكم الهند 54 عاما من بين 76 عاماً مضت على استقلالها عن بريطانيا، لمستويات قياسية متدنية بعدما اكتسح مودي الطريق إلى السلطة، ويكافح الحزب من أجل إحياء الحصول على الدعم.

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