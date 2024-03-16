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النيجر تلغي اتفاقاً عسكرياً مع الولايات المتحدة

3/16/2024 7:14:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، إن المجلس ألغى بأثر فوري اتفاقاً عسكرياً مع الولايات المتحدة يسمح بوجود عسكريين أمريكيين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع على أراضي البلاد.

وتدير الولايات المتحدة قاعدة لطائرات مسيرة في شمال النيجر.

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