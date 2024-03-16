النيجر تلغي اتفاقاً عسكرياً مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، إن المجلس ألغى بأثر فوري اتفاقاً عسكرياً مع الولايات المتحدة يسمح بوجود عسكريين أمريكيين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع على أراضي البلاد.
وتدير الولايات المتحدة قاعدة لطائرات مسيرة في شمال النيجر.
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