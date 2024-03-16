العروبة يبتعد بصدارة الهواة ويصل لحاجز النقطة 55

ابتعد العروبة بصدارة دوري الدرجة الأولى معيداً الفارق بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن الى 11 نقطة بشكل مؤقت، وتمكن العروبة من استعادة النغمة بعد فوزه الصعب على ضيفه الذيد بهدف اللاعب سايمون دي باروس في الدقيقة 24 ليرفع رصيده الى 55 نقطة في صدارة فرق المسابقة، وتجمد الذيد عند 25 نقطة.

وقلب الظفرة تأخره بهدف أمام الفجيرة الى فوز مثير بهدفين تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق انجيل لزاما في الدقيقة 56، وعدل للظفرة لاعبه سانتوس في الدقيقة 66، وأضاف هداف الفريق بينك افوبي هدف الفوز الغالي لفارس الظفرة في الدقيقة 82، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع وبقى الذئاب برصيد 33 نقطة.

وتمكن دبا الفجيرة بعشرة لاعبين من الانفراد بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد فوزه المثير بنتيجة 3-1 على غلف يونايتد احرز

الثلاثية كل من العماني محمد المربوعي هدفين في الدقيقتين 60 و80 والفونسو جاسما في الدقيقة 90+3، وسجل للخاسر سامبسون اجانغ في الدقيقة 66، ولعب دبا الفجيرة لنحو 55 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ارتور ديسيري.

وتمكن الرمس من استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل محققاً الفوز على ضيفه غلف اف سي بهدف اللاعب لوكاس سيلفا 45+3

ليصل برصيده الى 10 نقاط وتجمد غلف اف سي عند 21 نقطة.

وتقام اليوم الأحد 4 مباريات تكميلية ضمن الأسبوع 24 من مسابقة دوري الأولى تجمع دبا الحصن الذي يحل ضيفاً على العربي، ويلتقي الحمرية بضيفه مسافي، والجزيرة الحمراء في مواجهة مصفوت، والتعاون يستقبل سيتي في رأس الخيمة.

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