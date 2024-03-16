الدوري الإسباني.. جيرونا يسقط في اختبار خيتافي وبرشلونة يتربص بالوصافة

تغلب خيتافي 1-صفر على ضيفه جيرونا، السبت، مستفيداً من هدف سجله اللاعب الشاب خيسوس سانتياجو في الشوط الأول، ليصبح جيرونا مهدداً بفقدان المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتبددت فرص جيرونا بشكل أكبر في المنافسة على لقب الدوري، إذ تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يحل ضيفاً على أتليتيكو مدريد الأحد.

وقال سافيو مهاجم جيرونا "ليس لدي كلمات لوصف هذه الهزيمة. جئنا إلى هنا من أجل النقاط الثلاث التي كانت مهمة للغاية، ولم نتمكن من حصدها.. كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية. عملنا بجدية هذا الأسبوع لكن هذا لم يكن كافيا. الآن علينا المضي قدما ورفع رؤوسنا".

وتقدم خيتافي في الدقيقة 33 عندما مرر إيلاش موريبا الكرة إلى سانتياجو غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك بسهولة مسجلا هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال سانتياجو (19 عاما): "مازلت لا أستطيع تصديق هذا. سعيد للغاية بالهدف وبالنقاط الثلاث.. الكثير من العمل يقف وراء هذا. سعيد للغاية بمساعدة الفريق. كنا نعرف أن جيرونا فريق جيد للغاية. وكنا ندرك أن علينا التسجيل من الفرصة التي تتاح أمامنا".

واقترب جيرونا من التعادل في وقت متأخر من المباراة لكن ديفيد سوريا حارس خيتافي تصدى لمحاولة أرتيم دوفبيك، كما سدد كريستيان ستواني كرة عالية، ليتلقى جيرونا الهزيمة الرابعة على التوالي خارج أرضه.

وصعد خيتافي إلى المركز التاسع رافعاً رصيده إلى 38 نقطة، ومقلصاً الفارق الذي يفصله عن أقرب مراكز المؤهلة للبطولات القارية إلى ثماني نقاط.



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