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ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة منذ ديسمبر

3/16/2024 7:14:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركاناً
ثار، السبت، للمرة الرابعة منذ ديسمبر، مطلقاً حمماً برتقالية اللون.

وتحذر السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير، ما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية، في حين أدى ثورانه في يناير
إلى تدمير عدة منازل في بلدة لصيد الأسماك.

ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركاناً نشطاً،
ما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا مقصداً رئيسياً لسياحة البراكين، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.

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