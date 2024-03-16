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رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بحلول شهر رمضان مع شيخ الأزهر

3/16/2024 7:14:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال اتصال هاتفي.. سائلين المولى تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب سموه وشيخ الأزهر عن تمنياتهما في هذا الشهر الفضيل، أن ينعم الله تعالى على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمان والسلام والاستقرار.

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