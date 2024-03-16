رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بحلول شهر رمضان مع شيخ الأزهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال اتصال هاتفي.. سائلين المولى تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.
وأعرب سموه وشيخ الأزهر عن تمنياتهما في هذا الشهر الفضيل، أن ينعم الله تعالى على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمان والسلام والاستقرار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16032024000110011019ID1107985914
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.