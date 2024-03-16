غدعون ساعر يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو
التاريخ
3/16/2024 7:06:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدد الوزير الٍإسرائيلي غدعون ساع بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية .
وقال : "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مقصر في عمله ونبتعد عن تحقيق النصر يوما بعد آخر".
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