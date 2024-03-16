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بني مصطفى تشارك بجلسة أنظمة الحماية الاجتماعية في نيويورك

3/16/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أمس الجمعة، في جلسة "أنظمة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات" .

وذلك على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في نيويورك.

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