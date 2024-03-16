بني مصطفى تشارك بجلسة أنظمة الحماية الاجتماعية في نيويورك

بني مصطفى تشارك بجلسة أنظمة الحماية الاجتماعية في نيويورك
التاريخ
3/16/2024 7:06:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أمس الجمعة، في جلسة "أنظمة الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات" .
وذلك على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في نيويورك.
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