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روسيا: تسجيل أعلى مستوى من صادرات النفط خلال العام الحالي

3/16/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري بنحو 3.7 مليون برميل يوميا.

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