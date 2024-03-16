الصحة العالمية: قلقون من أنباء هجوم بري على رفح

الصحة العالمية: قلقون من أنباء هجوم بري على رفح
التاريخ
3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، عن قلقه الكبير من الأنباء التي تفيد بنية "إسرائيل" شن عملية برية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، قال غيبريسوس: "أشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بتخطيط إسرائيل لشن هجوم بري على رفح".
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