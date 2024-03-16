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الصحة العالمية: قلقون من أنباء هجوم بري على رفح

3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، عن قلقه الكبير من الأنباء التي تفيد بنية "إسرائيل" شن عملية برية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، قال غيبريسوس: "أشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بتخطيط إسرائيل لشن هجوم بري على رفح".

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