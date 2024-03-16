إنقاذ 574 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس

إنقاذ 574 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس
التاريخ
3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات التونسية، السبت، إحباط 17 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 574 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية عبر صفحتها بفيسبوك.
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