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إنقاذ 574 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس

3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات التونسية، السبت، إحباط 17 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 574 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية عبر صفحتها بفيسبوك.

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