أمير قطر ورئيس وزراء بلجيكا يبحثان التطورات في غزة

أمير قطر ورئيس وزراء بلجيكا يبحثان التطورات في غزة
التاريخ
3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، مع ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، التطورات في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مقابلة في قصر لوسيل بالدوحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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