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أمير قطر ورئيس وزراء بلجيكا يبحثان التطورات في غزة

3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، مع ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، التطورات في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مقابلة في قصر لوسيل بالدوحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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