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وفاتان وإصابة بحادث سير في اربد

3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفيت سيدة ( 60 عاما ) وشاب ( 31 عاما ) وأصيب عشريني، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين اليوم السبت، في منطقة دير يوسف بلواء المزار الشمالي.


وقال مصدر أمني إن كوادر دفاع مدني غرب إربد أخلت الوفاتين وأسعفت الإصابة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، قبل أن يتم لاحقا تحويل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

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