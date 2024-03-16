وفاتان وإصابة بحادث سير في اربد

وفاتان وإصابة بحادث سير في اربد
التاريخ
3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفيت سيدة ( 60 عاما ) وشاب ( 31 عاما ) وأصيب عشريني، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين اليوم السبت، في منطقة دير يوسف بلواء المزار الشمالي.
وقال مصدر أمني إن كوادر دفاع مدني غرب إربد أخلت الوفاتين وأسعفت الإصابة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، قبل أن يتم لاحقا تحويل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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