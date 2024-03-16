روسيا: نسبة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية تجاوزت 57%

روسيا: نسبة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية تجاوزت 57%
التاريخ
3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية مع انتهاء اليوم الثاني من التصويت تجاوزت 57 بالمئة.
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