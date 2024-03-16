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باكستان: مقتل 5 جنود في هجوم انتحاري شمالي البلاد

3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 5 جنود بينهم ضابطان خلال تصديهم لهجوم إرهابي على موقع لقوات الأمن بمنطقة وزيرستان الشمالية.

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