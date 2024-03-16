باكستان: مقتل 5 جنود في هجوم انتحاري شمالي البلاد
التاريخ
3/16/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 5 جنود بينهم ضابطان خلال تصديهم لهجوم إرهابي على موقع لقوات الأمن بمنطقة وزيرستان الشمالية.
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