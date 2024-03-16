حالة عدم استقرار جوي وامطار غزيرة بالمملكة اعتباراً من اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة بحالة من عدم الأستقرار الجوي مساء اليوم الأحد حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية.

أما يوم الاثنين يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطرعلى فترات في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل المتأخرة غزيرة أحياناً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البردز

وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي ستكون يومي الاثنين والثلاثاء لتشهد المملكة هطول زخات من المطر في مختلف مناطق المملكة يصحبها الرعد أحياناً.