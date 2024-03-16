مدير الموساد شارك في الجلسة التي عقدها غالانت
التاريخ
3/16/2024 7:06:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير الموساد شارك في الجلسة التي عقدها وزير الدفاع بشأن "صفقة الرهائن".
وعقد غالانت الجلسة بعد أن رفض نتنياهو القيام بذلك.
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