بيان جديد لعائلات الأسرى الإسرائيليين

بيان جديد لعائلات الأسرى الإسرائيليين
التاريخ
3/16/2024 7:06:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "نتنياهو غير متاح ويحاول المماطلة والاهتمام بمصالحه ووقت المختطفين ينفد".
وجاء في بيان للهيئة أن النصر لن يكون بالقضاء على حركة حماس، بل بإعادة جميع المختطفين. وأضاف أن "الحكومة لا تكترث لحياة المختطفين، وتستمر في العملية البرية بغزة".
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