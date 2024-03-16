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بيان جديد لعائلات الأسرى الإسرائيليين

3/16/2024 7:06:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن "نتنياهو غير متاح ويحاول المماطلة والاهتمام بمصالحه ووقت المختطفين ينفد".

وجاء في بيان للهيئة أن النصر لن يكون بالقضاء على حركة حماس، بل بإعادة جميع المختطفين. وأضاف أن "الحكومة لا تكترث لحياة المختطفين، وتستمر في العملية البرية بغزة".

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