الدويري : هذا سبب منعي عن الظهور على الجزيرة
التاريخ
3/16/2024 7:06:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل انه تعرض لعارض صحي .
واكد الدويري ان ذلك كان السبب بمنعه عن الظهور على فضائية الجزيرة .
وانهى الدويري منشوره : " أتمنى ان لا تطول فترة الانقطاع عنكم" .
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