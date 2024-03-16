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الدويري : هذا سبب منعي عن الظهور على الجزيرة

3/16/2024 7:06:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل انه تعرض لعارض صحي .

واكد الدويري ان ذلك كان السبب بمنعه عن الظهور على فضائية الجزيرة .

وانهى الدويري منشوره : " أتمنى ان لا تطول فترة الانقطاع عنكم" .

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