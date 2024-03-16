وزراء إسرائيليون يتهمون نتنياهو بمحاولة تأخير القرارات الصعبة

وزراء إسرائيليون يتهمون نتنياهو بمحاولة تأخير القرارات الصعبة
التاريخ
3/16/2024 7:06:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت يديعوت أحرونوت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية قولهم "لدينا انطباع بأن نتنياهو يحاول تأخير القرارات الصعبة".
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