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الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

3/16/2024 3:11:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً خلال شهر رمضان المبارك و خاصة على تذاكر السفر للوجهات التالية فقط (جدة / الشارقة / القاهرة / شرم الشيخ / جورجيا ).


وأشارت الشركة أنه بإمكان الراغبين من الاستفادة من هذه العروض التواصل مباشرة مع الشركة والحصول على أسعار تفضيلية ايضا.
تاليا طرق الحجز التي أعلنتها الشركة الاردنية للطيران :
مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760


او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني :
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080
كما بامكانكم متابعة آخر أخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها :














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