الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً خلال شهر رمضان المبارك و خاصة على تذاكر السفر للوجهات التالية فقط (جدة / الشارقة / القاهرة / شرم الشيخ / جورجيا ).



وأشارت الشركة أنه بإمكان الراغبين من الاستفادة من هذه العروض التواصل مباشرة مع الشركة والحصول على أسعار تفضيلية ايضا.

تاليا طرق الحجز التي أعلنتها الشركة الاردنية للطيران :

مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760



او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني :

او عن طريق الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080

كما بامكانكم متابعة آخر أخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها :



























