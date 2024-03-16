الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً خلال شهر رمضان المبارك و خاصة على تذاكر السفر للوجهات التالية فقط (جدة / الشارقة / القاهرة / شرم الشيخ / جورجيا ).
وأشارت الشركة أنه بإمكان الراغبين من الاستفادة من هذه العروض التواصل مباشرة مع الشركة والحصول على أسعار تفضيلية ايضا.
تاليا طرق الحجز التي أعلنتها الشركة الاردنية للطيران :
مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760
او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني :
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080
كما بامكانكم متابعة آخر أخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها :
MENAFN16032024000208011052ID1107985814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.