السير تكشف سبب الازدحام المروري بعد الملتقى باتجاه المطار
التاريخ
3/16/2024 3:11:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد طريق ما بعد الملتقى باتجاه المطار إثر مروري واضح، مساء اليوم، إثر حادث مروري.
وقالت إدارة السير المركزية، ان حادث بين مركبتين سبب اثراً مروريا، على الطرق المذكور، وأن المجموعات بالموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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