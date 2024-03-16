الجهات الرقابية تكثف جولاتها على الأسواق بالكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصل الجهات الرقابية في محافظة الكرك، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة، وسط حركة شراء متوسطة من المواطنين.



وأكد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، انه طلب من المؤسسات والجهات الرقابية وضع خطط لعملها خلال شهر رمضان المبارك تتضمن عدة محاور منها تنفيذ لجان السلامة العامة وجولات رقابية مكثفة لمراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها، وضمان توفر السلع وجودتها.



من جهته، قال مدير الصناعة والتجارة في المحافظة محمد الصعوب، إن فرق المديرية نفذت منذ بداية الشهر الفضيل 9 جولات رقابية لم ترصد خلالها أي مخالفة تذكر من أصحاب المحال التجارية.



وأضاف أن المديرية أعدت برنامجا لتنفيذ حملات رقابية تستمر ساعات متأخرة من الليل لضبط الأسواق ومراقبة المواد الغذائية ومدى توفرها والالتزام بإعلان الأسعار.



بدوره، قال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية الشهر الفضيل 15 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير 25 مخالفة.



وأضاف أن المخالفات تضمنت عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومكشوفة، وإعاقة بسطات لحركة المرور، وانتهاء شهادات صحية لمحلات دواجن ومخابز.

وكان مواطنون طالبوا بتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية، مشيرين إلى تذبذب أسعار بعض السلع والمواد التموينية.



وقال المواطن هشام الجعافرة، إن الأسواق في المحافظة تشهد إقبالا متوسطا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الرمضانية، داعيا إلى تكثيف الجولات الرقابية لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.



بدورها، أعربت المواطنة سماح المحادين عن أملها باستمرار عروض "المولات" التشجيعية لكونها ساهمت في تنشيط الحركة الشرائية للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود.

