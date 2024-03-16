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وفد إسرائيلي إلى الدوحة لجولة مفاوضات جديدة

3/16/2024 3:11:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المرجح أن يتوجه وفد من الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لحضور جولة جديدة من المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.
وقالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الليلة أو غداً (الأحد) لبحث "مساحة المناورة" التي ستمنح لرئيس الموساد، الذي سيرأس الفريق الذي سيصل هذا الأسبوع لإجراء المحادثات في قطر. وبعد ذلك سيتم طرح الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع.
وصرح مسؤول في الاحتلال الاسرائيلي، لشبكة "سي ان ان" الأميركية، يوم الجمعة، أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء السبت، لمناقشة وصياغة المبادئ التوجيهية للوفد، وتابع أن سبب توجه الوفد إلى الدوحة هو أنه تم أخيرا تلقي رد من حركة حماس، وتوقع أن تكون المفاوضات "صعبة للغاية".
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن "حماس تواصل التمسك بمطالب غير واقعية"، لكنه سيتم إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مزيد من المفاوضات.













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