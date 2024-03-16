وفد إسرائيلي إلى الدوحة لجولة مفاوضات جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المرجح أن يتوجه وفد من الاحتلال الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لحضور جولة جديدة من المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.
وقالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الليلة أو غداً (الأحد) لبحث "مساحة المناورة" التي ستمنح لرئيس الموساد، الذي سيرأس الفريق الذي سيصل هذا الأسبوع لإجراء المحادثات في قطر. وبعد ذلك سيتم طرح الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع.
وصرح مسؤول في الاحتلال الاسرائيلي، لشبكة "سي ان ان" الأميركية، يوم الجمعة، أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء السبت، لمناقشة وصياغة المبادئ التوجيهية للوفد، وتابع أن سبب توجه الوفد إلى الدوحة هو أنه تم أخيرا تلقي رد من حركة حماس، وتوقع أن تكون المفاوضات "صعبة للغاية".
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن "حماس تواصل التمسك بمطالب غير واقعية"، لكنه سيتم إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مزيد من المفاوضات.
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