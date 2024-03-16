وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغافوري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم السبت، وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان، في اجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



كما بحث الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين في عديد قطاعات، وأشادا بالتعاون المتنامي في عديد قطاعات حيوية.



واستعرض الوزيران الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى سنغافورة في شهر كانون الثاني الماضي لمأسسة تعاون مستدام في قطاعات التعليم والتعليم المهني والتطوير الإداري.



وبحث الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدفاع في سنغافورة زكي محمد، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.



واكد الوزيران استمرار التعاون والتنسيق في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وستشارك سنغافورة في عمليات الإنزال الجوية الأردنية في غزة، حيث رافق زيارة الوزير إلى الأردن وصول طائرتي مساعدات إنسانية مختلفة ليتم إيصالها لغزة.



وثمن الصفدي دعم سنغافورة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإعلانها تبرعات جديدة لها.



وثمن وزير الخارجية السنغافوري الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.