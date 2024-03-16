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فوغان جيثينج أول زعيم من خلفية عرقية يتولى قيادة حكومة ويلز

3/16/2024 3:11:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتخب فوغان جيثينج رئيساً لحزب العمال الويلزي، ليصبح أول زعيم من خلفية عرقية يتولى قيادة حكومة ويلز.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن جيثينج (50 عاما) في خطاب بعد إعلان النتيجة اليوم السبت، القول“نطوي صفحة في كتاب تاريخ أمتنا ليس فقط لأنني أتشرف بأن أصبح أول زعيم ببشرة سمراء في أي بلد أوروبي، ولكن أيضا لأن الجيل الجديد تغير بشكل كبير”.

وسيحل جيثينج المولود في زامبيا محل مارك دريكفورد الزعيم الحالي الذي أعلن في كانون الأول الماضي تركه موقعه بعد خمس سنوات من قيادة حكومة ويلز.


وبفوز جيثينج أصبحت إنجلترا واسكتلندا وويلز يقودها أشخاص من خلفيات عرقية.

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