وفاة وإصابة بحادث سير على طريق إربد - عمّان مساء اليوم

وفاة وإصابة بحادث سير على طريق إربد - عمّان مساء اليوم
التاريخ
3/16/2024 3:11:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب آخر، مساء اليوم، إثر حادث سير وقع على طريق إربد - عمان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن كوادر الدفاع المدني تواجدت بمكان الحادث وتم إخلاء الوفاة ونقل الاصابة الى المستشفى.
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