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وفاة وإصابة بحادث سير على طريق إربد - عمّان مساء اليوم

3/16/2024 3:11:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب آخر، مساء اليوم، إثر حادث سير وقع على طريق إربد - عمان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن كوادر الدفاع المدني تواجدت بمكان الحادث وتم إخلاء الوفاة ونقل الاصابة الى المستشفى.














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