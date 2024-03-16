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مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإقالة نتنياهو

3/16/2024 3:11:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت مساء اليوم، مظاهرات حاشدة في حيفا والقدس وتل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وتجمهر المتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب تطالب بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.
من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو أغلقوا شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب.













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