مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإقالة نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرجت مساء اليوم، مظاهرات حاشدة في حيفا والقدس وتل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وتجمهر المتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب تطالب بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.
من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو أغلقوا شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب.
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