المستشار الألماني يصل إلى الأردن ومن المقرر أن يلتقي الملك غدا

المستشار الألماني يصل إلى الأردن ومن المقرر أن يلتقي الملك غدا
التاريخ
3/16/2024 3:11:50 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة العقبة، السبت في زيارة للأردن .
ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، المستشار الألماني الأحد.
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