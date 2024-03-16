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المستشار الألماني يصل إلى الأردن ومن المقرر أن يلتقي الملك غدا

3/16/2024 3:11:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة العقبة، السبت في زيارة للأردن .


ومن المقرر أن يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، المستشار الألماني الأحد.

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