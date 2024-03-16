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سلطة المياه: توفير كميات من الوقود لتشغيل عدد من الآبار المائية في غزة

3/16/2024 3:11:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /
أعلنت سلطة المياه، اليوم السبت، أنها نجحت في إدخال 5 آلاف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، لاستخدامها في تشغيل عدد من الآبار المائية في كل من مدينة غزة وجباليا شمال القطاع.

وقالت سلطة المياه في بيان، إن إدخال الوقود لتشغيل الآبار المائية، يأتي ضمن جهودها المتواصلة والرامية لمحاولة توفير المياه لأهالي قطاع غزة، إدراكا للحاجة الماسة للمياه وخصوصا في شمال القطاع.

وأضافت: "يأتي إدخال هذه الكمية من الوقود كخطوة مهمة نحو تشغيل ما أمكن من المرافق المائية في غزة لتوفير كميات من المياه للمواطنين، تداركا للوضع المائي والإنساني الصعب هناك".

وتابعت أنه جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم باتت نسبة المياه المتوفرة أقل من 15-20% مما كانت عليه قبل العدوان في محافظات الوسط والجنوب، فيما تعتبر شبه منعدمة في محافظات شمال القطاع، الأمر الذي بات يهدد المواطنين هناك بخطر الموت عطشا، كما أدى إلى ارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة الخطيرة جراء اضطرار المواطنين إلى شرب مياه مالحة وملوثة، وكنتيجة لتدفق المياه العادمة في التجمعات المأهولة ومراكز إيواء النازحين في ظل انعدام خدمات الصرف الصحي.

وأوضحت سلطة المياه أنه من المقدّر أن تزود الآبار التي تم تشغيلها اليوم حوالي 175 ألف نسمة بكميات من المياه، فيما ستتواصل الجهود في الأيام القليلة المقبلة لتوفير كميات إضافية من الوقود لتشغيل مزيد من الآبار تسهم في توفير كميات إضافية من المياه للمواطنين، في ظل أن حصة الفرد في اليوم من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي لا تتجاوز لترات ضئيلة وتتناقص باستمرار جراء استهداف الاحتلال المتواصل للبنى التحتية والانقطاع التام للكهرباء.

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