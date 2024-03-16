Saturday, 16 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قيلولة جماعية للتشديد على الحق في النوم جيدا

3/16/2024 3:06:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك نحو 200 شخص في قيلولة جماعية نظمت وسط الطريق في أحد أكثر شوارع مكسيكو ازدحاما وضجيجا بمناسبة اليوم العالمي للنوم. واستلقى المشاركون على حصائر اصطناعية، وأسندوا رؤوسهم إلى وسادات وغطوا عيونهم بأقنعة، قاطعين الطريق لبعض الوقت ومعها الإيقاع المحموم لوسط العاصمة المكسيكية، في «تظاهرة سلمية من أجل الحق في النوم»، بحسب المنظمين.
وأوضحت الطبيبة غوادالوبي تيران من مركز النوم وعلم الأعصاب الذي نظم هذا التحرك مع الحكومة المكسيكية لوكالة فرانس برس، أن جعل النوم «حدثا يلفت الانتباه يمكن أن يساعد في إطلاق سياسات عامة جديدة» تهدف إلى تشجيع الراحة.
وأضافت «لدينا ساعات عمل طويلة، لكن ليس في الشركات أمكنة مخصصة للقيلولة».
وأتاحت جلسة تأمل، موجهة لبعض المشاركين، الغوص في نوم عميق تجلى من خلال الشخير العالي، بينما اكتفى آخرون بالاسترخاء لبعض الوقت.
وتنوع المشاركون في القيلولة الجماعية، إذ كان بينهم متقاعدون، وأم برفقة ابنتها الصغيرة، فيما انضم إليهم عدد من المارة.
ولاحظت أليكسيا غونزاليس، وهي معالجة نفسية تبلغ 24 عاما من ولاية موريلوس (وسط المكسيك)، أن «النوم والراحة جيدان جدا لتعزيز الانتباه».

MENAFN16032024000130011022ID1107985771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث