حمد العليان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان يكون عنوان المرحلة المقبلة، حيث تقوم كل منهما بدورها المطلوب، لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب الكويتي.
جاء ذلك خلال حفل استقبال حضره عدد كبير من ابناء الدائرة وعموم أهل الكويت.
وخلال الحفل، تبادل الحضور التبريكات والتهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وتطرق الحديث إلى الوضع السياسي العام والعمل البرلماني بمناسبة قرب انتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 4 ابريل المقبل.
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