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حمد العليان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب

3/16/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان يكون عنوان المرحلة المقبلة، حيث تقوم كل منهما بدورها المطلوب، لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب الكويتي.
جاء ذلك خلال حفل استقبال حضره عدد كبير من ابناء الدائرة وعموم أهل الكويت.
وخلال الحفل، تبادل الحضور التبريكات والتهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وتطرق الحديث إلى الوضع السياسي العام والعمل البرلماني بمناسبة قرب انتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 4 ابريل المقبل.

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