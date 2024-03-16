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خالد شخير الشعب الكويتي واع لمسؤوليته الوطنية من خلال اختيار ممثليه ولن نتكاسل عن أداء واجبنا

3/16/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مرشح الدائرة الخامسة د.خالد شخير المطيري أن الانتخابات الحالية ستكون نتائجها بإذن الله مفرحة للشعب الكويتي وتعكس وعي وإدراك المواطنين على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم باختيار ممثلين للأمة داخل البرلمان.
وقال شخير، خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف ناخبي الدائرة الخامسة في صالة طلال الجري بمنطقة المنقف، «تم منعنا سابقا من حقنا في الترشح، فما جزعنا من الحيف ولا يئسنا من الحق ولا تكاسلنا عن أداء واجبنا الوطني أو الاجتماعي الذي لم يرتبط يوما بالانتخابات أو يتوقف عندها».
وأضاف «اليوم لله الحمد على نصره وفضله ولي شرف أن أضع نفسي ضمن كوكبة أخيار نسعى جميعا لتمثيل الأمة خير تمثيل».
وأردف شخير: قد سبق أن وضعت شعار «لكم الكلمة» في انتخابات فبراير 2012 ونلت حينها ثقة الشعب الكويتي، وأخذت على عاتقي أن تكون للشعب الكويتي الكلمة في قاعة عبدالله السالم كما هي في الانتخابات، وأيضا في هذا الاستحقاق اليوم نعود بهذه الانتخابات ونطلق شعار «ستبقى لكم الكلمة».

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