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أحمد الحمد نستطيع صنع التغيير بالمشاركة الفاعلة والبعد عن لغة التشكيك والتخوين

3/16/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة م.أحمد الحمد «اننا قادرون على أن نصنع التغيير المنشود من خلال المشاركة الفاعلة في اختيار الأصلح والأكفأ في الانتخابات القادمة».
وشدد م.الحمد، في تصريح على هامش استقباله الناخبين في مقره الانتخابي في المنصورية، على أن الخطاب السياسي بين الفرقاء السياسيين يجب أن يتحلى بالموضوعية والبعد عن التخوين والتشكيك واحتكار الوطنية ويرتقي في مستواه لإبراز وجهات النظر ومواطن الاختلاف بلا اتهامات ولا تجريح، فالصوت العالي لا يمكن أن يكون بديلا عن الطرح الموضوعي والواقعي.
وأكد م.الحمد على أن أولوياته الانتخابية تتسم بالواقعية والقابلية للتحقق بالعمل المشترك، مؤكدا أن الوعي العام بين الناس بات يميز بين بيع الوهم الذي يمارسه البعض في خطابهم الانتخابي وبين الطرح الواقعي القابل للتطبيق والنجاح، مشددا على ضرورة أن يحاكم الأداء السياسي على المواقف من القضايا التي تمس المواطن لا على ارتفاع نبرة الصوت والوعود البراقة.
وأوضح أن شعار حملته الانتخابية قادرون تنطلق من أننا قادرون على الإصلاح والتنمية والتطوير وفرض هيبة القانون وحماية الوحدة الوطنية فنحن شركاء في الوطن حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر، مشيرا إلى أن هذا امتداد لنهجنا الوسطي المعتدل والساعي إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والقائم على احترام الرأي والرأي الآخر ضمن الإطار الديموقراطي التعددي، مطالبا الجميع بالالتزام بالمبادئ الرئيسية لهذا النهج لأن مصلحة الوطن وأهله تتطلب منا ذلك.
وختم م.الحمد بدعوة الناس للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة لاختيار الأكفأ والأصلح لهم بعيدا عن لغة اليأس والإحباط التي يحاول البعض بثها في النفوس من خلال التشكيك في الإطار الديموقراطي.

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