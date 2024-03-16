أحمد مطيع العازمي على الشعب اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت وأهلها نصب أعينهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.أحمد مطيع العازمي، في مقره الانتخابي مساء أمس الأول، ناخبي وأهالي الدائرة الخامسة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته بأن تكون هذه الأيام المباركة فاتحة خير على البلاد.
وتبادل الحضور في المقر الانتخابي الأحاديث الودية والسياسية، لاسيما الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الرابع من أبريل المقبل، متمنيا أن تكون فاتحة خير على البلاد من حيث اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، من أجل عودة الكويت إلى ريادتها ومكانتها بين الأمم.
MENAFN16032024000130011022ID1107985767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.