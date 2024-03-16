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أحمد مطيع العازمي على الشعب اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت وأهلها نصب أعينهم

3/16/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.أحمد مطيع العازمي، في مقره الانتخابي مساء أمس الأول، ناخبي وأهالي الدائرة الخامسة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، معربا عن تمنياته بأن تكون هذه الأيام المباركة فاتحة خير على البلاد.
وتبادل الحضور في المقر الانتخابي الأحاديث الودية والسياسية، لاسيما الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الرابع من أبريل المقبل، متمنيا أن تكون فاتحة خير على البلاد من حيث اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم، من أجل عودة الكويت إلى ريادتها ومكانتها بين الأمم.

MENAFN16032024000130011022ID1107985767

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