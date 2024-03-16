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جراح الفوزان انتخابات مجلس الأمة خطوة مهمة في مسيرة التنمية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي

3/16/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان أهالي الدائرة في ديوان الفوزان بمنطقة قرطبة وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده دائما على الكويت وأهلها بالخير والبركات.
وأكد الفوزان، خلال حفل الاستقبال، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل، وخصوصا نواب الأمة لتحقيق تطلعات الشعب في النهوض بالبلد.
وقال إن الاستحقاق النيابي المقبل المتمثل في انتخابات مجلس الأمة المقررة في 4 أبريل المقبل يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية والإصلاح، داعيا الجميع إلى المشاركة بإيجابية في اختيار ذوي الكفاءة.

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