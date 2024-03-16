جراح الفوزان انتخابات مجلس الأمة خطوة مهمة في مسيرة التنمية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان أهالي الدائرة في ديوان الفوزان بمنطقة قرطبة وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده دائما على الكويت وأهلها بالخير والبركات.
وأكد الفوزان، خلال حفل الاستقبال، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل، وخصوصا نواب الأمة لتحقيق تطلعات الشعب في النهوض بالبلد.
وقال إن الاستحقاق النيابي المقبل المتمثل في انتخابات مجلس الأمة المقررة في 4 أبريل المقبل يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية والإصلاح، داعيا الجميع إلى المشاركة بإيجابية في اختيار ذوي الكفاءة.
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